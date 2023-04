A seguito delle condizioni meteo avverse, i lavori per ultimare l’intervento in via Pascoli (tra via Santa Maria dell’Angelo e corso Mazzini) a Faenza, previsti per oggi, venerdì 14 aprile, sono stati differiti a domani, sabato 15 e lunedì 17 aprile, dalle ore 8 alle ore 19.

Pertanto, nel tratto oggetto dell’intervento, comporterà la chiusura al transito per tutti i veicoli e per i pedoni.

Compatibilmente con i lavori sarà assicurato il transito per i residenti ed eventualmente per i mezzi di soccorso.