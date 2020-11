Continuano le proteste contro gli ultimi decreti del Governo varati per contenere il diffondersi del coronavirus nel Paese. Venerdì pomeriggio in Piazza del Popolo a Ravenna è stata ideata una nuova manifestazione dedicata a ristoratori, baristi, commercianti, albergatori e tutte le categorie più colpite dagli ultimi decreti e dalla crisi provocata dalla pandemia. L’adesione però non è stata al pari delle manifestazioni precedenti