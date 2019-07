Nel raggio di mezzo chilometro l’A14 è diventata teatro di una serie di incidenti che hanno portato al ferimento lieve 8 persone e al coinvolgimento di 7 veicoli: è questo il bilancio dei sinistri stradali avvenuti nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno lungo il tratto faentino dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. Poco dopo le ore 04.00 della mattina i centralini di Polizia sono stati tempestati da segnalazioni di richiesta di intervento per un incidente che aveva visto coinvolti più veicoli, bloccati in carreggiata al buio al chilometro 72 direzione Bologna, poco prima del casello di Faenza. Prontamente il centro operativo della Polizia Stradale di Bologna ha inviato due pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì. La prima ha rallentato progressivamente il traffico bloccandolo poi di fronte ai primi veicoli incidentati, mentre l’altra pattuglia si è portata con prudenza sulla testa dell’incidente.

Sul posto sono intervenute alcune ambulanze per trasportare i feriti all’ospedale di Faenza.

La carambola è stata innescata dal tamponamento tra una Toyota condotta da un 32enne bolognese ed una Bmw 320 condotta da un 49enne modenese. Quest’ultimo veicolo si è fermato in terza corsia al buio, venendo notato all’ultimo istante da una Peugeot condotta da un imolese che ha cercato di evitarla, impattando contro con la fiancata sinistra.

La Peugeot si è bloccata in corsia centrale anch’essa al buio. Il conducente lievemente contuso, fortunatamente, è riuscito a scendere poco prima che la sua auto fosse colpita da una Fiat Punto. La prima era spostata in prima corsia, mentre la Punto si è fermata in terza.

Numerosi veicoli sono riusciti a fare una sorta di slalom tra veicoli e detriti, ma è andata peggio a quattro giovani bolognesi e a una coppia di molisani diretti in villeggiatura in montagna che sono rimasti investiti senza riportare ferite.

Un centinaio di metri più avanti, invece, una coppia 30enne imolese a bordo di una Kia, ha inforcato un grosso detrito volando fuori strada a destra, così da riportare lievi ferite.

Il traffico è stato totalmente bloccato per circa 20 minuti allo scopo di liberare almeno la terza corsia per far defluire i due chilometri di coda.