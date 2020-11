Studenti e professori domenica tornano in piazza a Faenza per chiedere di fermare la didattica a distanza

Protesta per chiedere il ritorno della didattica in presenza nelle scuole superiori. Domenica pomeriggio a Faenza il collettivo “Priorità alla scuola” tornerà in Piazza del Popolo dove studenti e professori si raduneranno per chiedere ancora una volta, come in primavera, di fermare la didattica a distanza. Saranno diverse durante il weekend le città coinvolte nella protesta coordinata per chiedere di tutelare contemporaneamente il diritto alla salute e il diritto all’istruzione. Alle 17 di domenica pomeriggio sarà il turno di Faenza. Non possono essere gli studenti, questo il cuore della protesta, a pagare i ritardi o la disorganizzazione delle Regioni su sanità, scuola e trasporto pubblico. A pagare con l’isolamento e l’aumento delle disparità. Le scuole, chiede al contrario il collettivo, devono essere considerate un presidio sanitario, per le rigide regole applicate e per la correlazione fra livello di istruzione e malattie