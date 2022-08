Si è tenuta mercoledì 3 agosto presso il Bagno Sottomarino a Marina Di Ravenna, alla presenza di un cinquantina di atleti, dei genitori, del Presidente Libertas Nuoto Roberto Scozzoli, del Presidente Endas Nuoto Andrea Tassinari, assente per Precedente impegno il Presidente CSI Manca Matteo , la cena di fine stagione agonistica della Libertas Nuoto Ravenna.

Oltre al momento conviviale, la serata è stata l’occasione per presentare la futura programmazione sportiva.

Trascorsi quattro anni dal passaggio da Nuotoromagna a Libertas, i tre enti coinvolti (Libertas, Endas e CSI) dopo aver rafforzato e consolidato l’ossatura della Società fornendo spazi acqua e atleti dai propri corsi di avviamento, hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso in ambito agonistico con lo scopo di mantenere al centro dell’attenzione gli atleti, vero patrimonio della Società, cercando di creare per loro migliori e nuove soluzioni per una crescita sportiva e personale.

Per tali motivazioni il direttivo della Libertas ha deciso di affidare la conduzione della squadra ad un nuovo tecnico Federale con il quale sono stati definiti gli incarichi e gli obiettivi da raggiungere nei prossimi tre anni, fra i quali anche quello di rendere la Libertas quale società di riferimento per gli atleti universitari attualmente iscritti al polo ravennate.

Il nuovo Tecnico individuato, impegnato fino al 4 agosto con gli atleti della sua attuale squadra HIDRO SPORT ai Campionati Italiani Giovanili, sarà Filippo Poluzzi un allenatore che ha maturato esperienze nazionali ed internazionali annoverando tra i suoi atleti anche Michele Vancini, Rachele Bruni, Simone Ercoli ecc.

Poluzzi guiderà il gruppo agonistico Categoria/Assoluti come allenatore e preparatore atletico, coordinerà tutta l’attività giovanile degli Esordienti e fornirà collaborazione tecnica anche al settore Master Endas Nuoto Ravenna.

Alla luce di questo nuovo progetto e per la profonda stima nei confronti di chi in questi anni ha sempre profuso il proprio impegno con passione e professionalità, il direttivo Libertas ringrazia sentitamente Bruno Vandini allenatore e tecnico che, da oltre 40 anni, è punto di riferimento per tantissimi atleti e società ravennati. . Confermati i tecnici : per la categoria esordienti Federico Pierfederici, Iuffrida Letizia, Casadei Francesca e Casadio Alessandra, mentre per i Categoria/Assoluti Benanti Francesco affiancherà il nuovo tecnico Poluzzi Filippo.

L’attività agonistica riprenderà per il gruppo esordienti con la preparazione Atletica Al Parco Teodorico a partire dal 5 Settembre, mentre il gruppo categoria dal 4 al 9 settembre saranno in ritiro a Andalo per poi continuare l’attività in vasca al ritorno.