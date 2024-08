Chiusura con soddisfazione della stagione sportiva per due fra i migliori rappresentanti del Nuoto Sub Faenza a livello giovanile, che hanno partecipato al Campionato italiano di Categoria di nuoto andato in scena al Foro Italico in Roma dal 5 al 12 agosto.

La rassegna nazionale ha visto impegnata per prima Andrea Maltoni (categoria “Cadette” nate nel 2006) da lunedì 5 a giovedì 8 quando nella piscina olimpica si sono succedute le gare riservate a “Juniores” e “Cadetti”, poi Alex Gaddoni (categoria “Ragazzi” nati nel 2008) da sabato 10 a lunedì 12 con le competizioni per “Ragazzi” e “Seniores”.

“In un così importante contesto nazionale – commenta l’allenatore Marco Fregnani -, dove centinaia di nuotatrici e nuotatori provenienti da tutte le regioni si sono confrontati in corsia senza risparmiare energie, Andrea Maltoni ha sfiorato i suoi primati personali nelle tre gare a cui ha partecipato, che comunque hanno confermato il suo valore anche a livello italiano sempre tra le prime 30 di categoria”.

Lunedì 5 agosto nei 200 dorso si è classificata 8^ nella seconda di 4 batterie; martedì 6 nei 50 dorso ha trovato il 9° posto nella terza di 4 batterie; giovedì 8 nei 100 dorso si è piazzata 6^ nella 4^ di 5 batterie. Nella prossima stagione Andrea Maltoni si trasferirà all’estero per iniziare gli studi universitari, potendo anche contare su una borsa di studio assegnatale per avere ottenuto ottimi risultati scolastici e sportivi. “Rimarrà comunque tesserata per il Nuoto Sub Faenza – precisa coach Fregnani – per partecipare ai Campionati regionali e nazionali nei periodi di pausa dell’attività universitaria”.

Alex Gaddoni ha confermato ancora una volta la sua strepitosa annata, in cui ha vinto tante volte nelle varie specialità, centrando la partecipazione a due finali nazionali. Sabato scorso si è piazzato 7° nella Finale B dei 100 metri farfalla col tempo di 57”38 e 24 ore dopo si è classificato ancora al 7° posto nella Finale A dei 200 farfalla, nuotati in 2’07”09. Gaddoni ha anche gareggiato nei 200 stile libero (10° nella 6^ batteria) e nei 200 misti (9° nella 7^ batteria).

“Ha sfoderato due grosse prestazioni – dice l’allenatore Fabrizio Zani -; anche lui ha sfiorato i suoi primati personali: 4 centesimi nei 100 farfalla e 1 centesimo nei 200 farfalla.

Con le ultime gare di nuoto in vasca si conclude la stagione agonistica del Nuoto Sub Faenza, i cui atleti si stanno dedicando alle meritate vacanze, ma già l’ultima settimana di agosto si annuncia con la ripresa degli allenamenti delle varie Divisioni e si intravede il primo impegno competitivo ufficiale: il Campionato italiano di Fotografia Subacquea che si svolgerà ad Ischia dal 13 al 22 settembre.