La vittoria resta tabù per il Faenza che impatta 1-1 in casa con la Vis Novafeltria. Prosegue la miniserie positiva dei biancoazzurri che mettono in cascina però un solo punto, e così la risalita rimane difficile. Da inizio campionato il Faenza si porta dietro il problema della molto scarsa capacità realizzativa, mentre basta una sola sbavatura in difesa per subire. Così è accaduto contro l’avversaria riminese, anche se in questo caso i manfredi sono riusciti almeno a pareggiare.

Il Faenza, alla ricerca della prima vittoria, costruisce di più a inizio gara, ma senza pungere, nonostante la buona volontà. La prima opportunità la costruisce però la Vis Novafeltria con Piva che dalla distanza impegna Ruffilli in una respinta. Dalla parte opposta il debuttante in biancoazzurro Signori serve Ulivieri che viene fermato dal portiere ospite. Poi ci prova Gimelli con un tiro potente, ma la palla impatta fortuitamente sulla schiena di Ulivieri e si spegne sul fondo. Borini chiama alla parata Olivieri in una sortita offensiva, poi la replica della Vis affidata a Toromani, tiro impreciso sul fondo, e Piva, colpo di testa facile per Ruffilli, non sortisce effetti.

A inizio ripresa l’occasionissima per il Faenza è costruita da Cavolini che si fa luce sulla fascia e mette a centro area un pallone preciso e invitante per Ulivieri che batte a rete, ma trova la grande risposta del quasi omonimo portiere Olivieri. Da gol sfiorato a quello subito nel volgere di qualche minuto. Michelacci ha la meglio sul suo controllore e scarica a centro area una palla deliziosa per Castellani che ha il tempo di prendere la mira e di destro mandare in diagonale la sfera a colpire il palo interno e scivolare in rete alle spalle dell’incolpevole Ruffilli. 0-1

Il Faenza non ci sta e reagisce con l’orgoglio. Il giovane Servadei fa partire dal limite dell’area una bordata con Olivieri a esaltarsi e deviare in angolo. Sul corner arriva il pari dei manfredi grazie a Ulivieri che ribadisce in rete la palla colpita di testa da Ndiaye. 1-1 Manca un quarto d’ora al termine, ma non succede più nulla se non una spettacolare uscita di testa di Ruffilli fuori area a fermare un contropiede e un tentativo di Ulivieri che non impensierisce la retroguardia ospite.

Faenza – Vis Novafeltria 1-1

Faenza: Ruffilli, Tuzio (43’ st Samorè), Gimelli, Borini, Albonetti (1’ st Karaj), Sciaccaluga (1’ st Bertoni), Cavolini (15’ st Servadei), Signore, Gjordumi, Ulivieri, Zani (15’ st Ndiaye). A disposizione: Fabbri, Brusi, Gueye, Dardi. All. Cavina

Vis Novafeltria: Olivieri, A. Pavani, L. Evaristi, Castellani (44’ st Camara), Guerra (40’ pt Renzi), Giacobbi, Piva, Baldinini, Casalboni (34’ st Alessi), Michelucci (10’ st M. Evaristi), Toromani (21’ st Soumahin). A disposizione: Burioni, Semprini, Giorgini. All. Costantini

Arbitro: Rossi di Forlì – assistenti: Merloni di Ravenna e Forese di Imola

Reti: 7’ st Castellani, 30’ st Ulivieri

Ammoniti: Sciaccaluga; A. Pavani, Castellani

Recupero: 3’ – 4’ Angoli: 3-3