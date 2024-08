Elezioni Ravenna. Ferrero (Fdi): “Il candidato del centrodestra dopo le elezioni regionali”

Mentre il centrosinistra ha presentato il proprio candidato sindaco di Ravenna, lavori in corso nel centrodestra, dove, dopo un vertice fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ora si attende un confronto con le forze civiche del territorio per trovare il miglior candidato da contrapporre agli avversari politici. Si andrà a votare probabilmente in primavera, ma una data non è ancora stata definita.