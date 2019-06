Il neo sindaco Stefano Briccolani ha nominato la nuova Giunta del Comune di Solarolo, attingendo solo persone interne alla Lista “Cittadini per Solarolo”, con cui ha vinto le elezioni del 26 maggio. Da rilevare la presenza di due giovanissimi: Nicola Dalmonte, ventiquattrenne studente di Scienze Storiche, è stato nominato Vicesindaco, e la ventiseienne Alessia Casadio sarà uno dei due assessori in quota rosa. Assieme a loro l’esperienza di Marinella Pirazzini, già assessore di Solarolo, e Roberto Sangiorgi, nuovo alla politica ma valente tecnico nonché stimato e attivo cittadino.

A completare il rinnovamento, anche la Capogruppo sarà una giovane donna: la trentaquattrenne Silvia Mancini, che dopo il passaggio formale in Consiglio Comunale, sarà designata assieme a Dalmonte a rappresentare il gruppo di maggioranza di Solarolo nel Consiglio dell’Unione. «Ho fortemente voluto giovani attivi del nostro paese da affiancare a persone di esperienza, per garantire un necessario passaggio generazionale, di cui ritengo ci sia un estremo bisogno –dichiara Briccolani – Abbiamo proposto quattro giovani in lista e due saranno in Giunta, una sarà Capogruppo e la quarta Consigliera. Ora aiutiamoli a inserirsi per raccogliere nel tempo i frutti delle loro capacità e del loro entusiasmo».

La prima convocazione della nuova Giunta è prevista per giovedì 6 giugno alle ore 18.30.

L’insediamento del Consiglio Comunale è in programma mercoledì 12 giugno alle ore 19.30.

La nuova Giunta

Il sindaco, Stefano Briccolani, nato Faenza il 10 novembre 1963, mantiene in capo a sé le deleghe relative alle seguenti materie: Politiche Economiche e Finanziarie, Lavori Pubblici, Personale e Organizzazione, Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza, Demografia e Statistica.

Il vicesindaco ed assessore Nicola Dalmonte, nato a Faenza il 14 novembre 1994, ha le deleghe relative alle seguenti materie: Attività Produttive, Cultura e Sport, Associazionismo, Politiche Europee, Gemellaggi.

L‘assessore Roberto Sangiorgi, nato a Faenza il 31 ottobre 1969, ha le deleghe relative alle seguenti materie: Innovazione Tecnologica, Sportello Polifunzionale, Urbanistica ed Edilizia Privata, Politiche Giovanili, Istruzione.

L’assessore Alessia Casadio, nata a Lugo il 28 ottobre 1992, ha le deleghe relative alle seguenti materie: Ambiente ed Energia, Viabilità e Verde Pubblico, Valorizzazione del Patrimonio.

L’assessore Marinella Pirazzini, nata a Solarolo il 16 febbraio 1954, ha le deleghe relative alle seguenti materie: Sanità, Servizi Sociali, Infanzia, Politiche di Genere.