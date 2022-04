“Prevedere incentivi per favorire la riconversione degli spettacoli circensi che ancora contemplano l’utilizzo di animali e il sostegno alle attività circensi con artisti donne e uomini”.

L’utilizzo di animali nelle attività circensi è oggetto di una risoluzione di Katia Tarasconi (Pd), che impegna la Giunta a sollecitare governo e Parlamento affinché adottino norme per il superamento di tale utilizzo, garantendo adeguato monitoraggio, e prevedendo incentivi per favorire la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche che vedono impegnati donne e uomini.

La consigliera, nel ripercorrere il quadro di pronunciamenti ufficiali, anche da parte di esecutivo regionale e Assemblea legislativa, volti a promuovere il superamento definitivo dell’impiego di animali in attività circensi e spettacoli viaggianti, ricorda come i circhi con animali stiano affrontando una crisi profonda, con progressiva perdita di pubblico, in considerazione di una mutata coscienza e di una maggiore sensibilità da parte dei cittadini, tanto che sul territorio nazionale e regionale si stanno moltiplicando le amministrazioni comunali che vietano, per quanto di loro competenza, le attività circensi che prevedono l’utilizzo di animali.

Da qui la richiesta d’intervento da parte della Regione.