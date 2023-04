“Dopo la soppressione del servizio del GreenGo Bus gratuito che collegava il centro città ai servizi del Centro Commerciale La Filanda e la raccolta firme promossa dalla LEGA oggi arriva la buona notizia: una nuova linea veloce collegherà il centro storico e l’area a nord della città con la stazione ferroviaria, l’area artigianale e la Casa della Salute del Centro Commerciale La Filanda, oltre alle strutture mediche di via Malpighi.

La Lega si era espressa a favore del mantenimento del servizio e, nelle settimane scorse, aveva raccolto oltre 600 firme per ristabilire la linea bus gratuita e finalmente l’amministrazione comunale ha ripristinato il servizio.

“Grazie di cuore ai tanti cittadini che hanno sostenuto la raccolta firme e finalmente il servizio è stato riattivato – dice Roberta Conti, segretaria della LEGA – Ci fa inoltre piacere che il bus navetta rimanga gratuito e che sia stato esteso alla stazione ferroviaria e all’area artigianale diventando così un’opportunità per gli studenti e i lavoratori oltre che per le persone che senza mezzi autonomi dipendono esclusivamente da questo servizio. Un investimento dell’Amministrazione comunale – conclude Roberta Conti – che monitoreremo con attenzione affinché non vi sia dispersione di denaro pubblico e che nello stesso tempo diventare sempre più utilizzabile dai cittadini e rendere sostenibile ed ecologico il servizio stesso.”

“Bene la riattivazione del servizio navetta – commenta il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna – ora puntiamo a una pianificazione dei lavori per ripristinare strade dissestate e segnaletica carente in particolare nei luoghi ’sensibili’ dove deve essere massima l’attenzione alla sicurezza degli utenti stradali, in particolare quelli più deboli, da parte dell’amministrazione comunale”.”