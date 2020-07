Musica, burattini, sport, start up all’Ex Salesiani Summer Village

Musica, burattini, sport, start up. È andato in scena giovedì 23 luglio il secondo appuntamento di Ex Salesiani Summer Village, il contenitore estivo ideato da Faventia Sales per tornare a far vivere ai faentini l’ex complesso dei Salesiani anche la sera, contribuendo ad arricchire il calendario delle attività in centro storico in questa particolare estate. Sono così scese in campo anche giovedì sera tutte le realtà che oggigiorno animano i Salesiani: la scuola di musica e la scuola di disegno, la palestra Overcome e il Faventia Calcio. Al loro fianco anche alcuni contributi di realtà esterne al complesso

Fra i protagonisti della serata di giovedì 23 luglio anche alcune start up ospitate quest’anno o negli anni passati nel Contamination Lab della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. All’interno del pre-incubatore di idee e progetti imprenditoriali sono oggi 5 le realtà che si stanno sviluppando per affrontare il mercato.