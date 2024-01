Presentata al Cocoricò di Riccione la nuova Ducati del Team Gresini. La squadra di Faenza quest’anno correrà in MotoGP con i fratelli Marquez, Marc, che arriva con grande entusiasmo e voglia di riscatto, e Alex, confermato dallo scorso anno, terminano al nono posto in classifica.

La squadra inizia il 2024 con grandi obiettivi: “Volevamo essere quei sognatori che poi le cose le fanno succedere davvero e così è stato” ha spiegato il direttore marketing Carlo Merlini. Più cauto il team manager Michele Masini: “Non vogliamo porci obiettivi, ma migliorare passo dopo passo. Marc e Alex insieme? C’è un’energia incredibile, una spensieratezza e una voglia di fare unica. Siamo orgogliosi di poter vivere con loro questo momento”

La Ducati a disposizione del team Gresini per il 2024 è la GP23 dello scorso anno, quella utilizzata da Johann Zarco, senza le ultime evoluzioni che avrebbero potuto dare piccoli problemi di messa a punto. All’azzurro perla del team faentino si abbinano tocchi di rosso, il tradizione colore della casa di Borgo Panigale.

Marc Marquez: “”Sono molto contento di essere qui, il feeling è strano dopo tanti anni con Honda. Ma è una sfida molto bella, sono contento ed emozionato. Ho fatto 50 giri ai test e mi sono sentito. Sono curioso e con la voglia di fare più giri in Malesia. Sono come un bambino con le scarpe nuove che vuole cercare di imparare le cose. Voglio tornare a divertirmi, questo è l’obiettivo di questa sfida dopo gli ultimi anni difficili. Stavo cercando una cosa diversa, divertirmi con un’altra moto. Gresini mi ha aspettato. Sfida rischiosa, ma bella per la famiglia Gresini e questo storico team.”

Lo spagnolo arriva da un 2023 deludente, chiuso al 14° posto con “soli” 96 punti collezionati. Tanti ritiri e tre tappe del mondiale saltate completamente per infortunio, mentre in altri due gran premi non è partito dopo aver disputato la sprint race.

“L’avversario più duro? Sono io, devo gestirmi. L’aspettativa è alta, ma devo lavorare col mio team per fare quello che sappiamo. Arrivo alla Ducati e punto a Bagnaia e Martin, devo imparare tanto da loro per capire come si guida questa moto”, ha aggiunto Marc Marquez

Alex Marquez: “L’obiettivo è vincere la prima gara lunga dopo aver vinto due Sprint e fare tanti podi”. Alex lo scorso anno ha collezionato 177 punti, ha vinto la Sprint Race nei Gran Premi di Gran Bretagna e Malesia. Il podio in gara è arrivato sempre sul circuito di Sepang con il secondo posto: “”Cosa ho detto a Marc? Gli ho parlato da fratello, non da pilota Gresini. E lui poi ha scelto. Per me è un sogno condividere il team. Avere un compagno di squadra molto forte penso mi possa aiutare e aiuterà anche il team a fare uno step”