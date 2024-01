A Bisceglie l’OraSi prova a ripartire dopo una settimana complicata per la notizia della squalifica di 4 turni comminata a Nikolic che costringe i giallorossi ad affrontare questa trasferta senza il suo straniero e senza Guardigli infortunato.

Bernardi inserisce nel quintetto Ferrari insieme ai soliti Onojaife, Bedetti, Dron e Paolin.

Coach Fabbri parte con un quintetto molto alto formato dall’argentino Rodriguez “Suppi”, Chiti , Cepic, Abati Toure e Dip.

L’ex di turno, Dron, inizia bene la partita e imbuca subito la tripla del 0-3 a cui replica Abati Toure che dopo un iniziale errore aggiusta la mira e realizza subendo fallo, trasformando poi il libero aggiuntivo per il 3-3 dopo 1’20”. Bedetti firma il 3-5 in entrata. Ma ancora Abati Toure pareggia. Bedetti da buon capitano carica la squadra e Ravenna risponde giocando con ordine: 4 liberi di Bedetti e i canestri di Onojaife e Paolin, con il solo jumper di Suppi per i Lions, portano i giallorossi al +6 (7-13). Fontana accorcia ma Ravenna con De Gregori firma il nuovo +6 dopo 6’13” quando Fabbri chiama il timeout.

Biscegli tira male da 3, invece Ravenna gioca e tira bene:

2/2 ai liberi di Onojaife 11-17, poi Bedetti da 3 e i giallorossi salgono sull’ 11-20 a 2′ dal termine. De Gregori in reverse + aggiuntivo amplia il vantaggio giallorosso con il punteggio che recita 13-23 alla fine del 1 periodo dopo il canestro di Dip. Il 2° quarto inizia con tutta l’inerzia per l’OraSì e Onojaife sigla il +11 (17-28) dopo pochi minuti con un’entrata spettacolare.

I Lions hanno 0/9 da 3 dopo quasi 13′ di gioco e non trovano il bandolo della matassa in attacco. Cepic fa il 3° fallo ma

Suppi fa 2/2 in lunetta per il 19-28 a 7′ dalla fine. Panzini da fuori segna il nuovo +11 di Ravenna (19-30). Terzo fallo di un Cepic poco attivo dopo 13’22”. Bedetti attacca Abati Toure e appoggia il 21-34 e dopo 14’06” Fabbri chiama un nuovo time out. Suppi in lunetta e Chessari riportano Bisceglie a -9 ma De Gregori riconduce Ravenna sul 25-36 a 3’57”. Bedetti in transizione realizza il 25-38 dopo l’ennesimo errore da 3 di Bisceglie (0-11 per i Lions contro il 2/5 dei bizantini). Qualche azione confusa dei suoi porta Bernardi a chiamare timeout e al ritorno in campo l’OraSì riparte e arriva al +14 a 1’20 dalla fine del periodo con un canestro più libero di De Gregori. Sbaglia ancora da 3 Bisceglie, Bedetti ancora in entrata porta al 27-43 . Turin subisce fallo ed in lunetta segna i suoi primi 2 punti del campionato Dopo un libero di Chessari, capitan Bedetti mette la tripla dall’angolo che fissa il punteggio sul 31-46 e arriva l’intervallo.

Dopo la pausa lunga e qualche schermaglia iniziale, arriva la prima tripla a bersaglio dei Lions realizzata, dopo 14 errori, da Suppi. Ravenna reagisce con una bella azione tra Onojaife e Ferrari che appoggia il 38-53. Chessari segna il 40-53 ma Paolin con la tripla e Ferrari in contropiede firmano il +18 (40-58) dopo 4’08” della terza frazione.

Chessari realizza la seconda tripla di Bisceglie (2/16) e dopo un canestro di Ferrari i bizantini perdono un po’ il filo ma i Lions non ne approfittano e cosi un’altra bomba di Paolin, libero in angolo, porta Ravenna sul 45-63. Timo-out di Fabbri (il 2°) dopo 26’53” quando i giallorossi tirano 6/11 da 3 e 17/26 da 2 mentre i Lions hanno 13/30 da 2 2/18 da 3.

Onojaife comanda in area ma a 2′ dal termine del terzo periodo commette il suo terzo fallo. Chessari in entrata segna da 2 il 53-65 del finale del 3° quarto. La quarta frazione inizia con due falli di De Gregori in 30″ (4° e 5°) e deve rientrare Onojaife che ne ha comunque 4. I Lions arrivano a -10 con due liberi di Cepic. L’OraSì un po’ arranca ma Bisceglie non riesce a dare continuità al suo gioco anche per le buone difese miste di Bernardi. Panzini serve un assist a Onojaife che realizza e subisce fallo da Cepic, sbaglia l’aggiuntivo e Abati Toure dall’angolo riporta i suoi sul -10 che porta il coach giallorosso a chiamare timeout. A 8′ dalla fine sul 57-67

Restelli mette la tripla (57-70), poi Dip commette fallo in attacco, Restelli ci riprova ma sbaglia e Cepic realizza subendo il 3° fallo di Bedetti: 60-70 dopo l’aggiuntivo dalla lunetta.

Rientra Dron per Panzini dopo 33’30”. Una serie di errori porta le squadre sullo stesso punteggio al 24’23” con i Lions in bonus: Dron attacca l’area subendo il fallo che lo porta in lunetta dove segna entrambi i liberi per il 60-72. Cepic, con un approccio diverso dall’inizio, si carica i suoi sulle spalle e spara da 3 per il 63-72 ma Dron, da buon ex, replica prontamente: 63-75. Dip mette il -10 Chessari il -7. Restelli scarica a Onojaife che subisce fallo e va in lunetta dove trasforma un libero su due a 3’30”. (68-76). Chessari, mette i panni del supereroe e prima con due liberi 2/2 in lunetta (70-76) poi con la tripla segna il suo 16esimo personale ed il -3 Lions a 2-58″. Sempre lui prende il rimbalzo offensivo su un errore da 3 di Cepic e porta i suoi sul -1 (75-76) quando si entra nei 2′ finali. Fallo su Ferrari al tiro: 1/2 ai liberi, 75-77. Cepic fa 77 pari a 1’30” dalla fine. Paolin ci prova da 3 sbagliando ma ci pensa Bedetti in area a segnare il 77-79 a 49″. I Lions pareggiano e sul 79 pari Panzini prova la bomba finale che non trova il canestro portando la partita all’overtime. Il supplementare si apre con una penetrazione centrale dello stesso Panzini

che riporta l’OraSì avanti di 2.

Chessari, in trance agonistica, segna da 3 e porta avanti Bisceglie 82-81. A 3’33” dalla fine Cepic, in entrata, fa canestro subendo il fallo di Paolin; Cepic trasforma il +1 e i locali vanno sul +4 (85-81) a poco piu di 3′ dal termine. Fallo su Paolin che fa 1/2, poi Bedetti subisce fallo dopo un rimbalzo offensivo e trasforma entrambi i liberi: 85-84 con il cronometro che segna 2′ al termine. Chiti in entrata non segna e Restelli si inventa la tripla che ribalta di nuovo tutto a 1’40” dal gong. Ci prova da 3 Chiti che sbaglia ma Ravenna non controlla il rimbalzo: sulla rImessa a 1’13” dalla fine Restelli commette fallo su Chessari che fa 2/2 in lunetta a 1′ dalla fine firmando l’87 pari. Fallo di Abati Toure su Bedetti che a 55″ trasforma entrambi i liberi per l’87-89. A 37″ dalla fine Cepic in lunetta fa 1/2 e Bedetti si inventa un tiro in area che riporta i bizantini avanti di 3 (88-91) a 14″ dal termine dell’overtime. Dopo il timeout di Fabbri, Onojaife ruba palla sulla rimessa dei Lions ma Bedetti perde la palla e Abati Toure schiaccia il -1 quando mancano 4″. Rimessa di Paolin in zona d’attacco e fallo fischiato a Restelli che cercava di liberarsi. I Lions trovano Chessari che si butta a canestro e proprio allo scadere realizza subendo fallo. È il 92-91 che diventa il risultato finale in seguito all’errore in lunetta a tempo scaduto del match winner Chessari. Partita incredibile che i Lions hanno portato a casa nonostante il -18 del secondo periodo e l’infortunio occorso nello stesso periodo a Fontana che ne ha impedito il ritorno in campo.

Per Ravenna rimane una grande amarezza per una partita quasi vinta per ben due volte, ben interpretata nonostante le assenze di Nikolic e Guardigli ma che alla fine porta due punti in più alla squadra padrona di casa.