Reduce da tre vittorie consecutive, tutte ottenute per 3-1, la Conad Olimpia Teodora Ravenna torna in campo domenica 17 novembre, alle ore 17, all’Honey Sport City di Roma, dove affronterà il Roma Volley Club.

La squadra guidata da Coach Simone Bendandi vuole confermare un eccellente avvio di stagione, che la vede inseguire a una sola lunghezza le due capoliste Trento e Mondovì. Per farlo dovrà prolungare la striscia positiva che l’ha vista tornare da tutte le trasferte di quest’anno con il bottino pieno.

Arbitri del match saranno Enrico Autuori e Rosario Vecchione.

Le avversarie

Il Roma Volley Club è una società nata quest’estate grazie alla collaborazione tra le due squadre della Capitale, Roma Volley (A3 Maschile) e Roma Volley Group che, dopo essere retrocessa nel corso della scorsa stagione, è stata ripescata in Serie A2. La nuova società ha logo e strategie comuni per riportare in alto la pallavolo capitolina.

Per la squadra femminile è stato allestito un gruppo di grande esperienza, con giocatrici dal prestigioso passato in Serie A1 come la centrale Federica Mastrodicasa e la palleggiatrice Martina Balboni. Dagli USA arriva invece l’opposto Holly Toliver, già miglior giocatrice della Coppa Sudamericana nel 2018, principale terminale della squadra.

Il commento

“Affrontiamo una squadra – introduce il match Coach Simone Bendandi – che non ha i punti che meriterebbe. Probabilmente ha avuto qualche difficoltà iniziale e per questo sarà vogliosa di riscattarsi facendo una bella prestazione davanti al proprio pubblico. Noi naturalmente andiamo a Roma con la massima attenzione e con l’obiettivo di aumentare la nostra qualità, come successo nell’ultima partita quando siamo riusciti a salire di tono dal punto di vista fisico e quindi anche tecnico.

Roma ha delle giocatrici che hanno anche militato in A1, quindi ha tutta l’esperienza giusta per affrontare questo campionato con grande qualità. Sarà una partita fuori casa contro una squadra molto ben attrezzata e non c’è bisogno che io dica che dobbiamo stare attenti. Dobbiamo come sempre giocare la nostra partita pensando solo a noi e avere quell’atteggiamento che identifica questa squadra”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).