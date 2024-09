Secondo gli ultimi dati, il consumo di droga coinvolge soprattutto i giovani, ma ormai ha raggiunto tutte le fasce di età. Le sostanze più diffuse sono la cannabis e la cocaina, tuttavia la presenza di NPS (nuove sostanze psicoattive, di composizione chimica) è sempre più importante. L’uso eccessivo di droghe può portare a gravi conseguenze a livello fisico, psicologico e sociale, non solo per chi le assume, ma anche per i familiari e la comunità in cui si vive.

È necessario dunque sensibilizzare giovani e adulti sulla prevenzione e l’educazione riguardo alle sostanze stupefacenti.