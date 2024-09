Incidente mortale nella mattinata di venerdì in provincia di Cesena. La vittima è Laura Galassi, 62 anni, di Montaletto di Cervia. Nello scontro, che ha coinvolto due vetture, un altro uomo è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Pozzo e via San Giorgio a Bagnile.

Laura Galassi era alla guida di una Volkswagen Polo, che si è andata a capottare ruote all’aria dopo l’impatto con una Renault Capture, guidata da un ragazzo di 20 anni, rimasto illeso. Sarà la polizia locale di Cesena a dover ricostruire le dinamiche dell’incidente. Per liberare il corpo della donna dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Purtroppo però il soccorso del personale del 118 non è riuscito a salvare la vita alla donna.