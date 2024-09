“Ero una bambina nel paese dei balocchi”: Carlotta Ragazzini racconta la sua Paralimpiade

“Ero una bambina nel paese dei balocchi”. Carlotta Ragazzini ha raccontato la sua esperienza alle Paralimpiadi di Parigi durante l’ultima puntata di Spiaggiati, il format di Ravenna e Faenza WebTv, andato in diretta streaming ogni giovedì pomeriggio nel corso dell’estate, arrivato all’ultima puntata il 12 settembre. Insieme a Maurizio Marchesi, Carlotta ha ripercorso i momenti della sua prima Paralimpiade, dove è arrivata come testa di serie numero 4 nel tennis tavolo e dove è riuscita a conquistare una medaglia di bronzo. L’azzurra è stata impegnata anche nel torneo del “doppio”, in coppia con Federico Corsara, ma il cammino si è fermato ai sedicesimi di finale.

L’atleta faentina, di Reda, ha anche anticipato le sue prossime sfide: 2025 i Campionati Europei, 2026 i Campionati Mondiali. Terminate le vacanze, inizierà la preparazione a questi importanti appuntamenti.