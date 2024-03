Oltre a CittAttiva e a Gullinsieme, il portierato sarà presente per due martedì al mese anche nella sala di via Suzzi 22 in collaborazione con Le Rose di Acer, un gruppo di donne residenti che da alcuni anni si incontra per fare yoga grazie al sostegno e la collaborazione con Linea Rosa.

Il portierato Movalà è un progetto di Villaggio Globale coop. sociale, già attivo da anni presso la sede della partecipazione civica del Comune di Ravenna in via Carducci e da anno scorso nella sede di via Gulli 249/B . Si rivolge alle persone in difficoltà, per sostenerle nelle incombenze della vita di tutti i giorni. Al Portierato Sociale ci si può rivolgere per chiedere un aiuto per compilare semplici pratiche, curare lo spazio verde, partecipare a piccole iniziative culturali e di buon vicinato.

“Mo va là” è un intercalare popolare e simpatico tipico della Romagna per rispondere ad un favore fatto che non ha richiesto particolare impegno o che si è fatto di buon cuore, traducibile come “figurati”. L’apertura dello sportello e le sue attività sono possibili grazie al finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e ad ACER Ravenna, che ha messo a disposizione gli spazi condominiali condivisi con altre attività sociali.

E’ possibile accedere al Portierato Movalà,

Le Rose di Acer in via Suzzi 22 h. 9:30 – 11:30 dal 19 marzo ogni primo e terzo martedì del mese GullInsieme via Gulli 249/B dal 21 marzo tutti i giovedì h. 9:30 – 11:30

CittAttiva via Carducci 14 martedì e giovedì h. 15:00 – 18:00 mercoledì e venerdì h 10:00 – 13:00