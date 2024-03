In occasione della quarta tappa della corsa ciclistica “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, che si svolgerà nel territorio di Brisighella nella giornata di venerdì 22 marzo, è prevista una serie di modifiche alla viabilità.

La tappa sarà articolata su due circuiti. Il primo sarà affrontato per tre volte, il secondo per due volte. Ogni giro di circuito prevede il passaggio – compreso quindi il traguardo finale – in Piazza Marconi. La partenza è prevista per le 12:15 dalla SP 23 – Via Rontana (Monticino). L’arrivo in piazza Marconi dopo l’ultimo giro è previsto intorno alle 16:00.

Dalle ore 8.00 di lunedì 18 marzo alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore in: Via Metelli dal civico 15 fino al civico 23.

Dalle ore 12.00 di giovedì 21 marzo alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: rimozione coatta di tutte le attrezzature di ogni allestimento e dei materiali che si trovano sul suolo pubblico o privato aperto all’uso pubblico, eccetto attrezzature e veicoli autorizzati per lo svolgimento della competizione ciclistica in: Via Metelli, Piazzetta Porta Gabalo, piazza Marconi, Via Naldi, Via Porta Fiorentina, e comunque in tutte le vie e le strade interessate al transito della competizione ciclistica.

Dalle ore 5.00 alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli al servizio della manifestazione in: Via Fossa, Via Metelli dal civico 7 fino a Piazzetta Porta Gabalo, Piazzetta Porta Gabalo, Piazza Marconi, via Naldi, via Porta Fiorentina, Piazza Carducci.

Dalle ore 6.00 alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di transito per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli al servizio della manifestazione in: Via Metelli dal civico 7 fino a Piazzetta Porta Gabalo, Piazza Marconi, Via Naldi, via Porta Fiorentina, Piazza Carducci.

Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli al servizio della manifestazione in: Via XXIV Maggio, Largo Zwingenberg, Parcheggio Norma Cossetto, Via Friuli, Piazzetta del Monte; via Roma.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di transito per tutti i veicoli a motore, eccetto veicoli autorizzati in: Via Friuli, via XXIV Maggio, via Fossa, via Roma; senso unico di circolazione in tutta la via Ugonia con direzione Faenza-Firenze.

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di venerdì 22 marzo 2024: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto veicoli autorizzati per la manifestazione, in: via Molino del Rosso,via Rio Chiè; divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore nei tratti di competenza all’interno dei centri abitati delle seguenti strade del comune di Brisighella: SP 302R “Brisighellese – Ravennate”: Via Maglioni nel tratto compreso compreso tra l’intersezione con viale delle Terme e l’intersezione con via Friuli; SP 23 “Monticino – Limisano”: Viale Pascoli, Via Rontana; SP 82 Via Trieste; SP 56 “Canaletta di Sarna”: Viale Delle Terme.

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 di venerdì 22 marzo 2024 nel comune di Faenza: divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore nei tratti di competenza all’interno del centro abitato nelle seguenti strade: SP 66 via Ospitalacci; SP 302R Via Firenze nel tratto compreso tra la rotatoria 100 Km del Passatore e il termine del centro abitato in direzione Firenze.