Un appuntamento speciale per il Panathlon Club Faenza che nel secondo meeting del 2024 in programma martedì 19 marzo (ore 20.15) al bistrot Rossini (piazza del Popolo, 22) organizza una serata in onore di Sergio Savorani, detto “il puma”, maestro di tanti atleti.

Il titolo della serata “Una vita da preparatore atletico” avrà come ospite e relatore il noto tecnico e allenatore per festeggiare i suoi 80 anni.

Sergio Savorani, si è diplomato all’Isef con il massimo dei voti. Per 30 anni è stato insegnante di educazione fisica nelle scuole della Romagna. In gioventù si è dedicato inizialmente al ciclismo, poi all’atletica leggera, cominciando ben presto ad allenare e diventando tecnico federale Fidal. Per 43 anni (fino al 2003) è stato allenatore di atletica leggera, disciplina in cui si è segnalato per aver contribuito, più di 50 anni fa, alla realizzazione del Centro Olimpia in seno all’Atletica Faenza, per l’avviamento dei giovani all’atletica leggera con il ruolo di istruttore svolto fino al 1985, quando si dedicò solo agli atleti agonisti. Nel 1995 è stato promotore del nuovo progetto “Gioca Faenza Tantisport”,nato per offrire una base di avviamento allo sport più ampia e completa, che si è costituito poi in una associazione sportiva autonoma di cui è diventato presidente.

Nel 2010 è stato insignito del premio “Fair Play” alla carriera del Panathlon Club Faenza,

Parallelamente, Savorani ha svolto l’attività di preparatore atletico nel basket femminile e maschile, fino al 2008. Negli ultimi anni il suo impegno preponderante è stato come preparatore nel tennis e nel triathlon.

Savorani ha contribuito alla crescita di sportivi di valore internazionale. come l’atleta Saverio Gellini (nazionale nei 400 ostacoli) e e la cestista Valentina Gardellin (nazionale di basket).