In un mare magnum ricco di azioni umanitarie, iniziato nel ravennate il 25 novembre, promosso dall’assessorato all’immigrazione del Comune di Ravenna e organizzato dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV, la delegazione istituzionale camerunese, guidata dal sindaco di Douala 5, Richard Mfeungwang, ha fatto tappa anche nel faentino, dove ha incontrato in municipio il sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola.

“Un incontro istituzionalmente, storicamente e commercialmente molto importante, perché Faenza, per la sua posizione strategica, ha un ruolo fondamentale negli equilibri della provincia. La sua storia antica parla da sola: è la città per eccellenza della ceramica e della porcellana, con un’agricoltura molto sviluppata e prospera” sottolinea Charles Tchameni Tchienga, presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV, in qualità di rappresentante esclusivo in Italia della municipalità distrettuale di Douala 5.

Ed è proprio per questi motivi che il sindaco di Douala 5, Richard Mfeungwang, ha colto l’occasione per presentare ufficialmente al sindaco di Faenza, Massimo Isola, la richiesta formale di un gemellaggio tra le due municipalità. Anche perché Douala 5, essendo un comune di oltre 1,5 milioni di abitanti, “è una città in costante sviluppo, e la terra di certo non manca per coltivare. Perciò, rimango convinto che un gemellaggio potrebbe essere il punto d’incontro e di partenza per crescere insieme, migliorando la qualità della vita e l’orientamento dei cittadini di entrambe le città”.

“È stato molto emozionante,” continua Tchameni, “quando il sindaco Massimo Isola, nel presentarci il libro d’oro dei gemellaggi del Comune di Faenza, ci ha fatto capire che il Comune di Douala 5 è la prima municipalità africana a presentare ufficialmente e formalmente una richiesta di gemellaggio al Comune di Faenza. Confidando nella giunta e nel consiglio comunale, faremo in modo di essere noi la storia.”