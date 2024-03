Sono ripartite con un incontro molto partecipato, svolto presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, le attività del progetto Lamone Bene Comune.

Coordinato dagli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Bagnacavallo e Faenza, l’incontro programmatico si è svolto con il supporto tecnico dell’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna e delle associazioni Civiltà delle erbe palustri e Geolab.

Sono intervenute oltre sessanta persone fra referenti di enti pubblici, tecnici e volontari della comunità attiva operante lungo tutto il tratto del fiume, dalla Toscana fino al mare.

L’incontro è stata l’occasione per condividere informazioni riguardo il percorso attualmente in atto per il Bilancio Idrico Partecipato, voluto dalla Regione e coordinato da Arpae, e per iniziare a gettare le basi del contratto di fiume “Terre del Lamone”. Alle associazioni presenti è stato illustrato lo schema di scheda che è possibile presentare per proporre il proprio progetto.

Le attività proseguiranno con ulteriori momenti di confronto e progettazione.