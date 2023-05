Dopo il recente successo a Torino, dove al Royal Park I Roveri ha vinto l’Open d’Italia Disabili categoria stableford ed il titolo nazionale relativo, la faentina Alessandra Donati si è distinta anche in Scozia, al Saint Andrews Links Open, tappa del tour europeo per golfisti con disabilità EDGA (European Disabled Golf Association) e valido per il ranking mondiale. La competizione si è svolta su 36 buche (due giorni di gara): alla fine del primo giro Alessandra Donati guidava la classifica stableford con l’ottimo punteggio di 42 punti, nel corso del secondo giro un calo di rendimento le ha comunque assicurato il terzo posto a parimerito con il cecoslovacco Vlastimil Hebelka.

Queste le dichiarazioni di Alessandra Donati: ‘Credo che ricorderò questa esperienza per sempre: giocare a Saint Andrews, dove il golf è nato, in un campo reso ancor più difficile dalle condizioni meteorologiche come freddo intenso ed il forte vento del Mare del Nord, non posso che essere felice del mio risultato. Il secondo giorno di gara ho fatto qualche errore di troppo, purtroppo la stanchezza ed il freddo hanno avuto il sopravvento. Sono comunque molto soddisfatta del mio risultato, soprattutto considerando che ero l’unica donna a partecipare nella mia categoria. Solo l’irlandese Burns e lo svizzero Rosenast hanno fatto meglio di me. Posso dire di aver battuto il campo: il mio punteggio finale è infatti di due colpi sotto il mio par, e questo per me significa già una vittoria!’

“Voglio ringraziare il Royal Park I Roveri di Torino per tutto il supporto, i miei maestri Camilla Mortigliengo della Edoardo Molinari Golf Academy e Giovanni Dassù del Golf Le Fonti di Castel San Pietro Terme. Un ringraziamento speciale anche all’Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica di Faenza e agli istruttori Laura, Andrea e Adriana per tutto il lavoro svolto in piscina durante i mesi invernali”.