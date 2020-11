Con il passaggio alla zona arancione, cambieranno le regole per i mercati in Emilia-Romagna. Ad oggi, con in vigore unicamente l’ordinanza dell’Emilia-Romagna, molti Comuni sono comunque riusciti ad attuare piani per permettere lo svolgimento dei mercati. Non sono però mancati sindaci che hanno preferito non correre rischi e annullare gli appuntamenti programmati. Con l’entrata in vigore delle nuove norme della zona arancione, però, tutto sarà messo in discussione. In queste ore verranno quindi prese le decisioni che varranno per le prossime settimane