BNI Maioliche primo Capitolo in Regione

Il Capitolo BNI Maioliche di Faenza è primo in regione nella graduatoria delle performance di business. Il gruppo di imprenditori, che dal 1 aprile 2021 è guidato dal Presidente Avv. Alessandro Drei ha raggiunto in questi primi cinque mesi del 2021 oltre 485.000 euro di fatturato, scambiando 850 referenze. Nato nel giugno del 2016, tra pochi giorni verranno festeggiati i 5 anni di vita con l’obiettivo di superare i 5 milioni di fatturato entro settembre. Nel Capitolo faentino ci sono oggi 35 membri, con l’ingresso nel mese di maggio di Enrico Bulgaron. L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere). Venerdì mattina scorso, al meeting online, sono stati premiati come migliori networker del mese di maggio Emanuela Cantagalli per le maggiori referenze date e Luca Nannini per il maggior GAC (Grazie Affare Concluso) dato al Capitolo.