Minisospensione della patente nel nuovo codice della strada. Asaps: “Effetto ridotto”

Non convince la minisospensione della patente voluta dal ministro Matteo Salvini fra le nuove modifiche al codice della strada che il Parlamento deve votare. L’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, oltre a vedere nel disegno di legge ignorata la tutela di ciclisti e pedoni, la messa in sicurezza delle aree urbane e la battaglia contro l’eccessiva velocità, critica la cosiddetta “sospensione breve della patente” che il Ministero è pronto ad introdurre nel codice della strada: per chi commette e ripete alcune infrazioni, come il telefonino in mano o la guida senza cintura, sarà prevista la sospensione di qualche giorno della patente in base ai punti a disposizione nel documento di guida. L’idea, secondo Asaps, poteva rappresentare un segnale forte verso gli automobilisti, ma per come è stata declinata, avrà un impatto molto ridotto.