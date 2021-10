Mettiamo radici per il futuro: in provincia di Ravenna piantati oltre 33.600 alberi

10 mila nuovi alberi per la riforestazione dei Comuni. Firmato l’accordo fra Regione Emilia-Romagna e Gruppo Hera per piantare e fare crescere nuovi alberi sul territorio. “Mettiamo radici per il futuro” è il titolo del progetto varato dalla Regione che punta a raggiungere 4 milioni e mezzo di nuove piantumazioni entro il 2025 grazie alla collaborazione con diversi partner. 590 mila gli esemplari già messi a dimora: quasi 21 mila fra Ravenna, Russi e Cervia; 4700 in Bassa Romagna; 8130 nel faentino. Con Hera è stato firmato un accordo triennale per un investimento da 250 mila euro. Il Protocollo prevede inoltre l’assegnazione di nuovi alberi per i clienti che hanno scelto soluzioni sostenibili per la tutela delle risorse ambientali e la riduzione dei gas serra. Infine, con il bando forestazione urbana 2021 da oltre 1 milione di euro e rivolto alle amministrazioni locali, entro la fine del 2021 saranno avviati 40 progetti di forestazione urbana e messe a dimora oltre 60mila piante