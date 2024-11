Hera ha appena potenziato, in accordo con le amministrazioni comunali, il servizio di raccolta oli alimentari in 4 Comuni dell’Unione Faentina e 7 della Bassa Romagna per implementare in modo permanente il servizio di raccolta con comode colonnine, accessibili 24 ore su 24.

Nello specifico, sono state collocate48 nuove colonnine stradali nei seguenti Comuni: 14 nell’Unione Faentina (di cui 4 a Brisighella, 5 a Castel Bolognese, 4 a Faenza e una a Riolo Terme) e34 nella Bassa Romagna: 5 ad Alfonsine, 6 a Bagnacavallo, 2 a Bagnara di Romagna, 8 a Cotignola, 6 a Fusignano, 4 a Lugo e 3 a S. Agata sul Santerno. Gli indirizzi esatti delle nuove postazioni si possono trovare nella app di Hera Il RIfiutologo,scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – suwww.ilrifiutologo.it.

Come raccogliere gli oli alimentari

I contenitori stradali collocati sono di nuova tipologia, hanno una capacità di 240 litri e consentono di raccogliere agevolmente l’olio da recuperare aprendo uno sportellino. Infatti, l’olio non va versato direttamente ma deve essere conferito all’interno di normali bottiglie in plastica, purché di diametro inferiore ai18 cm, chiuse ermeticamente con il loro tappo.