Il faentino Mattia Alberani è stato protagonista ai Taste Awards di Los Angeles, aggiudicandosi tre primi premi. Il Taste Award è un concorso ideato per premiare i prodotti audiovisivi dedicati alla cucina, alla moda e al benessere. Nella suggestiva cornice di Beverly Hills, lunedì 11 marzo 2024, il regista e titolare della casa di produzione video CineFood ha trionfato con il suo documentario “Roots”.

il documentario “Roots” ha conquistato sia il pubblico che la giuria nelle categorie Best of Africa, Best International Program e Best Ethnic Documentary.

La trama del docufilm racconta la storia del ristorante “Roots” di Modena, ideato da Caroline Rossi e Chef Jessica Rosval. Il locale si distingue per il suo impegno quotidiano nel supportare le donne immigrate in Italia, integrandole nel tessuto sociale e professionale attraverso la formazione culinaria e l’inserimento nel mercato del lavoro.

Il progetto si estende a diventare una fucina di idee creative, amalgamando tradizioni e alimenti lontani, ispirando la creazione di un temporary menu sotto la guida della Chef e offrendo al pubblico un’esperienza culinaria unica.

Alberani, il fondatore di CineFood, ha espresso la sua gratitudine per il prestigioso riconoscimento dichiarando: “Ricevere questo premio al Taste Award a Los Angeles è stato un grande onore. Questa esperienza mi ha aperto la porta a nuove ispirazioni e collaborazioni nel mio campo”.