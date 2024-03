Nel ravennate sempre meno affitti e più B&B, Donati: “Serve pianificazione e controllo”

In tutta la provincia di Ravenna è crisi affitti. Mancano le nuove costruzioni, ma soprattutto mancano i proprietari disposti ad affittare. Vendita o trasformazione degli immobili in strutture ricettive come B&b, stano bloccando sempre più un mercato già in crisi. Ma serve l’aumento ulteriore dei posti letto turistici nel nostro territorio? Per Filippo Donati, albergatore e anche consigliere della lista civica Viva Ravenna, nel consiglio comunale di Ravenna, anche no. “E’ compito delle amministrazioni comunali pianificare e controllare e questo non viene fatto a dovere nel nostro territorio.” – dice Donati.