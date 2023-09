“Turismo accessibile, un’opportunità per le imprese della Romagna”, – è il convegno organizzato a Ravenna questo lunedì, per presentare anche il progetto “In Emilia Romagna c’è una vacanza per me”, che intende a promuovere il turismo accessibile, favorendo le capacità delle località coinvolte di accogliere i turisti con disabilità e i loro famigliari.

Il progetto è iniziato a settembre 2022 e terminerà a settembre 2024. “Welcome Everybody” è lo slogan che caratterizza i prodotti del turismo accessibile realizzati nel territorio pilota.