Premiati i vincitori del concorso “Un poster per la pace”

Premiati questa mattina, martedì 15 novembre, nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Faenza, i giovani vincitori del concorso nelle scuole faentine promosso dal Lions Club International “Un poster per la pace”. Tutte le scuole medie della città sono state chiamate a partecipare (388 studenti hanno aderito) per esprimere in un elaborato grafico o pittorico le loro idee e sul tema della pace, con particolare riferimento alla capacità di guidare con compassione (“lead with compassion”), tema dalla competizione internazionale di quest’anno. I 5 vincitori parteciperanno alla selezione nazionale ed eventualmente internazionale. La commissione, composta dalla direttrice del Museo Internazionale delle Ceramiche Claudia Casali, da Matteo Zauli direttore del Museo Carlo Zauli e dall’artista e docente Mirco Denicolò, ha selezionato i cinque disegni ritenuti più aderenti al tema e meglio realizzati: uno per ogni scuola. I vincitori sono: Carlo Scardovi – Istituto Comprensivo Statale Carchidio-Strocchi – Classe 3A di Reda; Matilde Bartolini – Istituto comprensivo Europa – Classe 2 B; Jenny Valenti – Istituto comprensivo Faenza San Rocco – Classe 3C; Asijd Meerab – Istituto comprensivo Statale D. Matteucci Faenza Centro – Classe 3E; Asia Bertaccini – Scuole Marri – S. Umiltà” – Classe 2A. Alla premiazione è intervenuta l’assessore Martina Laghi, oltre ai componenti della Commissione giudicatrice, ai presidenti dei due Club Lions della città, Morena Graziani e Marco Spina, e ai dirigenti scolastici e una rappresentanza di insegnanti. Con loro anche la presidente del Consorzio Faenza C’entro, Claudia Minardi.