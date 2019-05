Sono sedici, undici per la lista “Il futuro in Comune” e cinque per la lista “Uniti per Massa Lombarda”, i candidati proclamati consiglieri comunali a Massa Lombarda in seguito alle elezioni amministrative del 26 maggio.

Per la lista “Il futuro in Comune” (collegata con il candidato eletto sindaco) si tratta di Carolina Ghiselli, Stefano Sangiorgi, Roberto Marconi, Matilde Donati, Mara Taroni, Salvatore Cacciatore, Michela Padellini, Elisa Fiori, Chiara Maretti, Giada Melis e Mostafa Achouak. I cinque consiglieri eletti per la lista “Uniti per Massa Lombarda” sono invece Maria Elena Morra (candidata alla carica di sindaco), Antonella Brini, Carmelo Martorano, Alcide Marconi e Daniele Macagnino.