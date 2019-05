Mercatone Uno: fornitori e clienti gettano ombre sull’operato dei commissari straordinari

I 55 punti vendita di Mercatone Uno rimangono al momento chiusi. È questa la novità emersa dall’incontro al Ministero per lo sviluppo economico a cui hanno partecipato i fornitori del gruppo, i principali creditori. L’amministrazione straordinaria, partita nell’aprile del 2015, è ormai scaduta. Va quindi riaperta una nuova procedura per retrocedere i contratti a prima della vendita a Shernon Holding per poi attivare gli ammortizzatori sociali a favore dei 1800 dipendenti e per poter riaprire i punti vendita. Al momento, l’amministrazione straordinaria non ha ancora presentato istanza al Tribunale di Bologna che dovrà decidere in merito alla richiesta. L’obiettivo è riaprire la cassa integrazione per cessata attività.