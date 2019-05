Accoltellato militare in piazza. Il racconto del Comandante Giacomini che ha arrestato l’assalitrice

Accoltellamento questa martin in Piazza del Popolo, dove una donna di nazionalità moldava, in evidente stato confusionale, si è scagliata contro le forze militari e dell’ordine che in quel momento stavano effettuando le prove per la festa della Repubblica del 2 giugno. La donna, con un coltello, ha colpito il capo picchetto d’onore della Guardia Costiera, il capitano di vascello Diego Tomat, ma è stata prontamente fermata dagli altri militari e arrestata dal comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini.

Il militare è stato accompagnato al pronto soccorso, dove le ferite, fortunatamente lievi, sono state medicate e l’uomo è stato dimesso in tarda mattinata