Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Massa Lombarda, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, lancia tre concorsi per bambini, ragazzi e adulti. Grandi e piccoli potranno così trascorrere le loro giornate cimentandosi in diversi settori artistici come disegno, poesia, letteratura e fotografia.

Tra le iniziative lanciate dalla Protezione civile c’è il concorso artistico sulla pagina Facebook “Protezione Civile Massa Lombarda”. Il contest è dedicato ai bambini massesi fino ai 12 anni, che possono partecipare nelle tre categorie previste: disegno, poesia e piccola opera con materiale riciclato. Per partecipare non serve iscriversi; per ogni categoria sarà creato sul social network un evento pubblico in cui sarà sufficiente postare l’opera del proprio figlio, specificandone nome, cognome, età e titolo dell’opera. Al termine del concorso risulterà vincitrice l’opera di ogni categoria con il maggior numero di “mi piace”. Ogni ragazzo potrà partecipare a una sola categoria.

C’è poi il concorso letterario aperto a tutti i massesi. Ogni cittadino potrà scrivere un compendio di dieci pagine al massimo e inviarlo alla mail massalombardaiorestoacasa@gmail.com, indicando nome, cognome e recapito telefonico. Al termine del concorso, l’Amministrazione comunale decreterà il vincitore. Le opere letterarie inviate verranno stampate e rilegate; la raccolta potrà essere tenuta all’interno della sede della Protezione Civile di Massa Lombarda, a disposizione di chi abbia voglia di leggerne il contenuto.

Aperto a tutti i massesi e su Facebook anche il concorso fotografico. Gli scatti da inviare devono essere legati all’attuale situazione, quindi alla necessità di restare in casa e limitare gli spostamenti. Sulla pagina Facebook della Protezione civile verrà creato un apposito evento pubblico in cui pubblicare fino a tre fotografie ciascuno, indicando nome e cognome del partecipante. Il concorso è aperto a tutti i massesi, professionisti e non, che abbiano voglia di esprimersi e mettersi in gioco, lasciando un segno nel nostro ricordo. Al termine del concorso, lo scatto che avrà ottenuto il maggior numero di “mi piace” sarà decretato vincitore.

I contest saranno aperti fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19. La data sarà specificata sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Massa Lombarda. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.comune.massalombarda.ra.it. I vincitori dei tre concorsi saranno premiati pubblicamente dall’Amministrazione comunale con una targa.

I volontari massesi della Protezione civile proseguono così la loro attività di aiuto ai cittadini, soprattutto in questo momento di difficoltà. Le persone sole e in condizioni di fragilità, segnalate dai servizi sociali, vengono contattate quotidianamente per conoscere eventuali necessità e problematiche. Inoltre, i volontari, in collaborazione con i servizi sociali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, stanno effettuando il servizio di consegna della spesa a domicilio a chi si trova in difficoltà.