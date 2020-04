Riaprirà probabilmente lunedì il reparto di Oncologia dell’ospedale di Ravenna interessato in questi giorni da un focolaio di coronavirus su cui sono in corso le analisi per determinare come si sia verificato, anche se l’ipotesi più accredita sembra essere un parente venuto in visita ad un paziente. Sono 8 al momento i membri del personale sanitario risultati positivi ai controlli: 2 medici e sei infermieri, ma solo in un caso è stato necessario il ricovero. 8 invece i pazienti, trasferiti negli appositi spazi di isolamento dell’ospedale. In attesa della sanificazione completa del reparto, è già stata riprogettata l’intera area di ricoveri, che verrà ridotta da 14 ad 8 posti letto, mentre il personale verrà dotato di sistemi di protezione. Nel frattempo i ricoveri sono stati dirottati in altri ospedali dell’Ausl Romagna, mentre continueranno i tamponi per il personale del reparto