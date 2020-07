Da domani, mercoledì 29 luglio, il mercato estivo di Marina di Ravenna si trasferisce in viale Delle Nazioni, nel tratto tra piazza Dora Markus e via Don Giovanni Verità, e in piazza Dora Markus lato mare.

La vendita dei prodotti alimentari ed agricoli continuerà invece in viale Spalato, nel tratto tra via dei Mille e via Bernardini.

Il mercato è aperto il mercoledì e il sabato, dalle 14 alle 23.30, fino al 15 settembre.