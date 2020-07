Arriva la rassegna dell’Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica con il supporto del Comune di Faenza, Unione Romagna Faentina e Regione Emilia-Romagna. Si chiama “Balconi & Cortili” e porta in citta’ sette appuntamenti.

Si parte il giovedì 13 agosto in Piazza Nenni gia’ della Molinella di fronte al Teatro Masini con l’Onda Rosa Indipendente con Roberta Giallo e le cantautrici Margherita’, Giulia Toschi, Merysse e Gioia Gurioli & Silvia Valtieri per Sos Donna altre ospiti per Sos Donna, mentre il giorno dopo sempre in Piazza Nenni il venerdì 14 agosto data storica per Faenza per il Capodanno Faentino ci sara’ il 25esimo anno di Ferragosto sotto le Stelle con il Trio Italiano, un evergreen di grande successo, mentre fioccano gia’ le richiesste di prenotazione, e novita’ dell’estate , si terra’ in diretta streaming collegandolo alle Pagine Facebook dei Locali del Centro Storico: il Bar Centrale, il Bar Corona e altri Hanno gia’ aderito. Poi , insolito doppio live giovedì 20 e 27 agosto sul balcone sopra il FM in centro a Faenza di fronte alla Fontana Monumentale con le coppie artistiche Francesco e Mariasole Chiari e Sara & Rosty che proporranno gran brani d’autore, mentre il 3 settembre neo cortile di Palazzo Pasi Zanelli in Corso Mazzini arriva la grande ospite cantante, attrice, conduttrice bolognese Syusy Blady con un suo personalissimo progetto di recupero delle tradizioni della musica della nostra regione, mentre il 14 settembre si chiude tornando in Piazza Nenni con un grande ensemble rock tutto Made in Faenza giovani e storici. Ci saranno infatti tra gli storici Work in Progress, MoMa, Cobra e Alter Ego ealtri che si stanno aggiungendo, tra i giovani il collettivo di Pioggia Noise tutto faentino formato dal rapper Zero Paga, dal cantautore Ale di Loto e dall’artista Giacomo Ambrosini che insieme vincono il Premio Mei Superstage – Faenza Rock del 2020. In tale serata vi sara’ uno spazio dedicato alla Croce Rossa di Faenza e al social Sei di Faenza Se… perche’ nasce sull’onda di #iorestoacasaefacciocose , un progetto social che durante il lock down ha tenuto impegnati i faentini con 30 video musicali, 20 video di cucina e altri video di comici, sport e varie che hanno permesso di raccogliere 4500 euro per la Croce Rossa di Faenza per il contrasto al Covid 19. Infine, si segnala fin da ora che a Capodanno si terra’ come d’abitudine il Brindisi di Mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio a Capodanno dalle 23 all’1 sempre con le Onde Radio, una presenza oramai fissa e di grande successo del Capodanno faentino.

Balconi & Cortili e’ a ingresso gratuito. In caso di maltempo la serata sara’ annullata e si dara’ comunicazione successiva per una eventuale nuova data di reucpero.

Per le serate in Piazza Nenni del 13 agosto, del 14 agosto e del 14 setttembre e’ necessario prenotarsi via mail a partire dal 3 agosto a: segreteria@materialimusicali.it indicando via mail il proprio nome e cognome, indirizzo postale completo con via e citta’ e numero di cellulare. Per ogni mail si puo’ prenotare per un’altra persona indicando tutti i dati e come per la prima prenotazione.

Tutti gli eventi a titolo gratuito inizieranno alle ore 21 e saranno organizzati seguendo tutte le leggi, norme e prevenzioni in termini di contrasto al Covid – 19.

Balconi & Cortili è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con Materiali Musicali e con il supporto del Comune di Faenza, Unione Romagna Faentina e Regione Emilia Romagna.