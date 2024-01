“Durante il Consiglio comunale di domani si discuterà un question time di cui allego il testo, per chiedere il motivo per cui, nonostante nelle date originariamente indicate ci fosse la disponibilità, non sia stato concesso l’utilizzo del Pala de André per realizzare la mostra dei Lego che si è svolta nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio all’Almagià.

Tale iniziativa ha riscosso un grande successo di pubblico, come era già avvenuto in passato e, l’ubicazione si è dimostrata sottodimensionata. Iniziative del genere danno lustro alla città, poiché attirano molti appassionati anche da fuori comune, per questo una adeguata valorizzazione, anche da parte del comune nel fornire, dietro pagamento, i giusti spazi, è fondamentale.”

Ecco il testo completo:

“PALA DE ANDRE’: PER QUALE MOTIVO NON VIENE DATO IN USO PER I FAMOSI MATTOCINI LEGO” Premesso che Fra i luoghi in cui a Ravenna è possibile organizzare fiere ed eventi, quello più capiente risulta essere il Pala de André. Rilevato che Da qualche anno a questa parte a nella nostra città si tiene la mostra dei lego, evento che richiama sempre una grande quantità di pubblico. Visto che La società organizzatrice dell’evento, dopo aver fatto domanda di utilizzo della struttura del Pala de André, ovviamente dietro pagamento della tariffa di occupazione, si è vista rispondere negativamente nonostante nei giorni indicati, vale a dire dal 17 al 19 novembre, la struttura fosse libera. Considerato che

La gestione del Pala de André dal 1 gennaio del 2023 è in capo al Comune. Si chiede di sapere

Per quale motivo sia stata rifiutata la richiesta anche se la struttura nei giorni indicati fosse libera.”

Alberto Ferrero

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale