Un biglietto per vedere due partite. Chi acquista il biglietto della gara contro la Virtus Padova, in programma domenica al PalaCattani alle 18.00, potrà assistere gratuitamente alla gara contro Taranto che i Blacks giocheranno in casa mercoledì 24 alle 20.30.

Per ottenere il biglietto omaggio, occorrerà presentarsi in biglietteria il giorno della partita Faenza-Taranto con in mano quello del match contro Padova.

La promo non è cumulabile con altre iniziative e scontistiche.

Il biglietto per la prevendita di Black – Virtus Padova è acquistabile sul circuito LiveTicket.