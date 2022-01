MotoGP: presentata la Ducati del Team Gresini sulla scia del sogno di Fausto | VIDEO

Presentata ufficialmente la moto che il Team Gresini porterà a correre in MotoGp nel 2022 grazie alla collaborazione con Ducati. Enea Bastianini e Fabio di Giannantonio saranno i politi di Gresini Racing per la massima categoria. Si realizza quindi il sogno a cui stava lavorando Fausto Gresini e si realizza come probabilmente sarebbe piaciuto a Gresini stesso. La Ducati Desmosedici GP21, denominata The Next, è infatti la prima moto ad essere presentata all’interno del circus. Molte le aspettative sui piloti. Enea Bastianini l’anno scorso ha debuttato in MotoGP dopo aver vinto il Campionato di Moto2 nel 2020. Fabio Di Giannantonio arriva per la prima volta in MotoGP dopo aver trascorso le ultime tre stagioni in Moto2, conquistando diversi podi e la vittoria in Spagna. Sarà lui il primo a scendere in pista il 31 gennaio per i test riservati ai rookie a Sepang.