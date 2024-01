Nell’ambito delle iniziative volte a celebrare tale anniversario, martedì 16 gennaio p.v. dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Teatro-Aula Magna dell’IC Randi, con accesso da via Marconi, 15, si terrà l’evento “Randi: 50 anni di tempo pieno… ma non li dimostra!”.

Dopo l’emanazione della legge n. 820 del 1971, nell’a.s. 1973-74 partirono anche a Ravenna le prime sei classi a tempo pieno, in quella che allora era la Scuola Elementare di Zona Lametta, sede del X Circolo Didattico, e che dal 1978 fu intitolata al sindaco Vincenzo Randi (1932-1977).

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione della legge 820/1971, con il DM 28 febbraio 1972 aveva emanato le “Direttive di Orientamento per la realizzazione del tempo pieno” in via sperimentale, integrate da circolari applicative annuali, che permisero la graduale diffusione del nuovo modello scolastico, che costituiva per l’epoca una vera e propria “rivoluzione copernicana” del fare scuola.

L’evento sarà l’occasione per un dialogo con le prime sperimentatrici del tempo pieno Ravenna, le maestre Luisa Corazza Zanfini e Luciana Zama Pernisa, che nell’a.s. 1973-1974 (quindi esattamente 50 anni fa) avviarono il tempo pieno nella classe 2B della Scuola Elementare Lametta.

Sarano presenti anche gli ex alunni di tale classe, per un approfondimento sull’esperienza di quegli anni, raccontato dalla viva voce dei protagonisti.

L’evento è aperto alla cittadinanza.