“Centinaia di cittadini da settimane sono in attesa di un medico di famiglia: lo “scaricabarile” tra ASL e amministrazione comunale non fa che aumentare l’irritazione delle tante famiglie riolesi che si trovano in questa delicata situazione.

Non è pensabile e nemmeno accettabile che questa situazione di totale precarietà possa procrastinarsi ancora durante agosto.

L’ASL, con il pressing del Comune, individui al più presto uno o più professionisti che decidano di accettare la sistemazione riolese senza titubanze.

Per queste ragioni, al prossimo consiglio comunale, come gruppo consiliare “Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia” presenteremo un’interrogazione in merito a questo spinosa situazione” conclude Mirko De Carli.