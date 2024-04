Prosegue nel pomeriggio di oggi giovedì 18 aprile alle 15.30 al centro sociale “Il Tondo” di Lugo, il ciclo di incontri “I giovedì della salute – Incontri di formazione alla prevenzione e cura”, organizzato dalla SPI CGIL in collaborazione con A.U.S.L. Romagna (Distretto di Ravenna, Russi e Cervia) e Auser Ravenna.

Nel terzo appuntamento, in programma ogg, si parla di “Depressione nell’anziano: come riconoscerla e strategie per contrastarla” con la dottoressa Roberta Foschini, psicologa del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Lugo/Faenza.