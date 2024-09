Successo della 7° edizione del trofeo “Josianne Tchameni”, giornata ravennate dedicata alla solidarietà e all’integrazione multietnica, tenutasi Sabato 14 settembre al Campo Sportivo di Punta Marina.

La finalissima del torneo di calcio ha opposto la squadra della Polizia Locale di Ravenna e la formazione dell’associazione Il Terzo Mondo ODV. Una bellissima sfida tecnicamente e tatticamente equilibrata, vinta 1-0 dalla squadra della Onlus.

Il premio per il Miglior Portiere è stato assegnato a Marco Fiori della squadra Area Portuale Ravenna

Mentre Andrea Galluzzi della Polizia Locale si è aggiudicato il premio per il Miglior Giocatore della 7°edizione del trofeo “Josianne Tchameni “.

“Il Comune di Ravenna è sempre per l’integrazione e questa è la dimostrazione di quanto Charles sta facendo, anche con la sua associazione e noi lo siamo vicini come lui sta vicino a noi” ha commentato così l’Assessora all’immigrazione Federica Moschini.

Mentre il Presidente del Gruppo Consar Veniero Rosetti, Testimonial dell’evento, ha dichiarato: “Sicuramente quest’evento è il segno della nostra terra, cioè non bada ai colori, non bada alle etnie ma bada soltanto al valore della persona “

“Ogni edizione ha la sua storia e le sue emozioni particolari – ha commentato Charles Tchameni Tchienga, presidente Il Terzo Mondo – Un ringraziamento speciale a tutti I sostenitori, Comune di Ravenna; CSV Volontà Romagna; ASD Punta Marina; Notaio Paolo Castellari; Cuore e Territorio; Gruppo Consar; Compagnia Portuale Ravenna: Sapir; MSC MEDITERRANEAN SHIPPING; TCR; Intermed Shipping; Auser; CGIL e Spi-Cgil; UIL e Uil Pensionati; Consolato di Cipro; CSI Ravenna; Project Service.

Ringrazio particolarmente tutti i collaboratori volontari per l’organizzazione del buffet multietnico offerto; Al Presidente del CSI Ravenna Alessandro Bondi per l’organizzazione tecnica dell’evento”.

Il ricavato dell’evento sportivo e solidale sarà devoluto per la scolarizzazione dei orfani in Camerun e allo Sportello del Sorriso di Via Grado 30, che, all’anno, accompagna circa 400 famiglie indigenti di Ravenna.