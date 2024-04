Sabato 20 aprile alle 16, nella Manica lunga della Biblioteca Classense, la bibliotecaria Sandra Dirani accompagnerà le famiglie, con bambini dai 3 anni in su, in una visita guidata gratuita alla mostra “La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini tra illustrazioni e libri”. Dopo la visita, le famiglie potranno ascoltare alcuni racconti e poesie letti dai volontari e dalle volontarie del progetto Nati per leggere.

L’appuntamento successivo con le visite guidate è per il 25 maggio, alle 10.30. Per prenotazioni: tel 0544.482112; per maggiori informazioni: classense.ra.it.

L’esposizione è interamente dedicata alla grande illustratrice emiliana, vincitrice di numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Andersen come migliore illustratrice (2017) e il premio C.A.B.A. miglior libro 2023 Children’s africana book awards.

La mostra si sviluppa tra i numerosi volumi illustrati da Possentini: da La poesia delle immagini, che dà il titolo alla mostra, a L’alfabeto dei sentimenti, da Fiabe e leggende a Sogni con la coda, in un ricco percorso che testimonia la straordinaria visione artistica e la tecnica usata dall’illustratrice, fatta di “Pastelli, matite colorate… e tanta gioia!”, per citare l’artista.

Nata a Canossa (RE) il 20 luglio 1965, Sonia Maria Luce Possentini è laureata in Storia dell’arte e all’Accademia di belle arti di Bologna ed è pittrice e illustratrice. È docente di Illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia. Ha ottenuto borse di studio da Fondazione Magnani Rocca di Mamiano (PR) ed Olands Grafiska Skola. Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero. Lavora con case editrici italiane e straniere. In America è rappresentata da MB Artist. Nel 2011 il suo libro Un bambino (Kite) è stato selezionato da IBBY Italia per la mostra di illustrazione di Bratislava. Nel 2017 riceve il Premio Andersen come migliore illustratrice. Nel 2023 vince il premio miglior libro C.A.B.A. Children’s Africana Book Awards con Ruby.

La mostra:

Biblioteca Classense, Manica Lunga

Via Baccarini 3/a

Dal 9 marzo al 25 maggio 2024. Ingresso libero

Orari: da martedì a venerdì: 15-18.30

sabato: 10-13, 15-18.30

chiuso lunedì e festivi

laboratori e visite guidate per le scuole su prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

Visite guidate:

■ Sabato 20 aprile, ore 16

■ Sabato 25 maggio, ore 10.30

Per famiglie con bambine e bambini dai 3 anni, accompagnate da letture a cura dei volontari e delle volontarie “Nati per Leggere”. Prenotazioni: tel. 0544.482112

Visite guidate per le scuole (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado): si effettuano di mattina e su prenotazione, scrivere a stravaglini@classense.ra.it

Laboratori:

I laboratori, a cura di Sonia Maria Luce Possentini, sono gratuiti e si svolgono in Sezione Holden, Via Baccarini 1. Per ciascun laboratorio sono disponibili 15 posti, la durata è di circa 1 ora e mezza. Prenotazione obbligatoria stravaglini@classense.ra.it

■ Sabato 11 maggio, ore 10, Il Bianco

Per bambine e bambini da 8 a 10 anni.

■ Sabato 11 maggio, ore 15, Erbario fantastico

Per bambine e bambini da 6 a 10 anni

www.classense.ra.it/possentini