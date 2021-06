Donne libere e protagoniste: una mostra dedicata all’impegno delle donne nella vita politica, sociale ed economica

L’impegno politico, sociale ed economico delle donne nella Romagna Faentina. È stata inaugurata nel Salone delle Bandiere del Comune di Faenza la mostra itinerante “Donne libere e Protagonsite”. L’esposizine è stata ideata per celebrare il 75° anniversario dell’introduzione del voto alle donne. Una serie di pannelli che ripercorrono l’impegno delle figure femminili dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti: la Resistenza, le prime elezioni del dopoguerra, le madri costituenti, le prime donne in giunta e in consiglio comunale a Faenza e poi l’impegno sociale e nell’economia quotidiana.

La mostra sarà ospitata da tutti i comuni della Romagna Faentina