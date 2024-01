Nelle mattinate di giovedì 18 gennaio, 8 e 29 febbraio e 7 marzo, dalle 9:00 alle 12:00 nella cucina della Pro Loco in Piazza Bernardi, si terrà un corso gratuito di cucina magrebina e romagnola.

I piatti preparati verranno votati da una giuria, e i più apprezzati verranno riproposti durante un evento finale aperto all’intera cittadinanza.

La partecipazione al corso è gratuita e aperta ad un massimo di dieci persone.

Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail a ericci@villaggioglobale.ra.it, oppure un messaggio al 349 6481710 (Eleonora).

“La forza della maestranza – Un mondo in cucina” è un progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dalla Consulta del Volontariato della Romagna Faentina.

“Il percorso proposto quest’anno è il frutto della co-progettazione del tavolo sociale di Castel Bolognese, che negli ultimi anni ha incontrato le donne di origine straniera che vivono nel territorio di Castel Bolognese, offrendo loro un percorso formativo e informativo di scambio culturale attraverso la condivisione di stili di vita, abitudini, conoscenze e tradizioni differenti. Il corso di cucina intende valorizzare le loro competenze a partire da una delle arti in cui possiedono molta competenza e per la quale donano energia, passione, tempo e gioia: l’arte del cucinare”.